Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue à l'Ecole de la transition énergétique ! Née de l'idée de son fondateur Damien Puyot, l'école a été créée pour inculquer aux enfants les gestes de la sensibilisation à l'environnement en particulier l'éveil aux matériaux de construction écologique les plus respectueux de l'environnement. Basée à Perpignan et bi-lingue Français/Catalan, ouverte à temps partiel les Mercredi et Samedi, l'école sensibilise l'enfant à cette transition é...